What’s Up, prima reacție oficială după ce și-ar fi agresat iubita: “N-am făcut nimic atât de grav”

În urmă cu aproximativ o săptămână, What’s Up a ajuns în cătușe la poliție, după ce iubita lui a sunat la 112, pe motiv că artistul o agresează.

După ce a ajuns la secție, despre cântăreț s-a spus că a fost recalcitrant cu oamenii legii, informație negată atât de What’s Up, cât și de iubita lui. Mai mult decât atât, Alice nu a depus plângere la poliție și a spus că nu a fost bătută de iubitul ei, ci acesta doar a țipat la ea, lucru care a speriat-o foarte tare. În plus, el ar fi trântit și ușa și i-ar fi prins ei mâna acolo, dar fără să vrea.

Acum, What’s Up a postat pe Instagram prima reacție oficială legată de acest scandal. Iată mai jos ce a scris artistul:

“Am citit azi, pentru prima oară de când s-a produs nefericitul incident, 2-3 articole despre mine și mi s-a părut că multora le place să vorbească, să înflorească, să exagereze, să informeze audiența într-o formă mincinoasă, ireală.

Nici n-am bătut fata și nici la penitenciar nu sunt și nici n-o să fiu, pentru că n-am făcut nimic atât de grav. Da, am vorbit mult, tare și prost. Îmi pare sincer rău, puteam la 30 de ani ai mei să fiu mai calm, dar n-am reusit, în capul meu era un haos organizat format din frustrări. îmi pare sincer rău pentru furia mea verbală, restul a fost o nuvelă inventată de câțiva oameni din presă, de dragul ineditului. Măcar am văzut cine imi este alături sincer în industria asta.

@2pac #onlygodcanjudgeme pt. că el știe realitatea. Mulți vorbesc, puțini cunosc.

Unora nu le pasă de răul gratuit oferit altora. Karma nu iartă pe nimeni. Numai bine tuturor, fratele Whatzy vă iubește. Mulțumesc celor ce mi-au fost alături în perioada grea ce tocmai am depășit-o! Cel puțin sufletește sunt foarte bine, în sfarșit, după cel mai greu an din viața mea. În mai puțin de 15 zile, adio 2019.

În rest sunt bine, stau foarte mult timp în studio în ultima vreme și pregătesc muzica pentru 2020.

Numai bine tuturor!”

