Will Smith, cu lacrimi în ochi pe scena Premiilor Oscar 2022: „Sunt oameni care nu te respectă”

Gala Premiilor Oscar 2022 va rămâne cu siguranță în istorie, după ce Chris Rock a făcut o glumă la adresa soției lui Will Smith, iar acesta din urmă s-a ridicat de pe scaun, a urcat pe scenă și l-a pălmuit pe actorul care prezenta.

„Jada, te iubesc. Abia aştept să văd G.I. Jane II”, a spus Chris Rock despre soția lui Will Smith, făcând referire la faptul că este rasă în cap. „Wow, Will Smith tocmai m-a plesnit”, a spus apoi Chris Rock, după ce a fost lovit peste față de Will Smith.

„Nu pronunţa numele soţiei mele cu gura ta nenorocită”, a spus Will Smith, după ce s-a întors pe scaun. Iar câteva momente mai târziu, Will Smith a urcat din nou pe scenă, pentru a primi Premiul Oscar pentru Cel mai Bun Actor în Rol Principal, pentru interpretarea din filmul „King Richard”. În timpul discursului, Will Smith a început să plângă și a părut că își cere scuze pentru faptul că l-a lovit pe Chris Rock.

„Sunt chemat în viața mea să iubesc oamenii. Și să protejez oamenii și să fiu ca un râu călăuzitor pentru oamenii mei. Știu, pentru a face ceea ce facem noi, trebuie să rezistăm în fața abuzului. A oamenilor care spun nebunii despre tine. În această industrie sunt oamenii care nu te respectă și tu trebuie să zâmbești și să te prefaci că e în regulă. Vreau să-mi cer scuze Academiei, vreau să-mi cer scuze tuturor colegilor mei nominalizați. Acesta este un moment frumos și nu plâng pentru că am câștigat un premiu. Nu este vorba despre câștigarea unui premiu pentru mine; este despre a fi capabil să-i luminez pe toți oamenii. Arta imită viața. Arăt ca tatăl nebun! Dar dragostea te va face să faci lucruri nebunești. Pentru mama, o mare parte din acest moment este cu adevărat complicat pentru mine, dar pentru mama mea — nu a vrut să apară, are prietenii ei cu care tricotează, are o gașcă de tricotat cu care se uită — dragostea și grija din partea mamei mele și a familiei mele și a soției mele – ocup prea mult timp – vă mulțumesc pentru această onoare. Mulțumesc pentru acest moment. Sper că Academia mă va mai invita”, a spus, printre altele, Will Smith.

