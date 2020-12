Zac Efron a revenit la fizicul plin de mușchi. Cum arată actorul după ce s-a retras în Australia pe timpul pandemiei

Mai multe vedete de la Hollywood s-au retras în Australia după izbucnirea pandemiei cu noul coronavirus, printre acestea numărându-se și Zac Efron.

În urmă cu câteva luni, paparazzi l-au surprins pe acesta în Byron Bay, într-o ținută destul de neașteptată și cu un look diferit față de acela cu care își obișnuise fanii.

Citește și

Situația s-a schimbat între timp, iar în cele mai recente imagini apărute pe rețelele de socializare, actorul de 33 de ani pare total transformat, plin de mușchi, așa cum se antrenase pentru rolul din Baywatch.

Vedeta își continuă activitatea profesională chiar și în Australia, iar în prezent filmează pentru producția Gold.

În presa din străinătate au apărut informații că producătorii versiunii din Australia a show-ului I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! încearcă să îl convingă pe Zac Efron să participe anul viitor la emisiune.

Channel 10 i-ar fi oferit starului american 1,5 milioane de dolari pentru a participa la următorul sezon, filmările acestuia fiind programate pentru anul viitor, în Australia.

Vezi și: Prăjitură de mălai cu sirop de lămâie