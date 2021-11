„Iubire nemarginită!” Ecaterina Ladin, în vacanță la munte cu copiii

Îndrăgita actriță din Las Fierbinți, Ecateriana Ladin, și-a bucurat fanii cu o nouă imagine în care apare alături de cei doi băieți ai săi, Petru Theodor și Marcu.

Citește și Rapperul Țeastă a murit. Acesta avea 35 de ani

„Iubire nemarginită!” a scris actrița în dreptul fotografiei, realizată în Poiana Brașov. În timp ce îl ține pe mezinul familie pe umeri, actrița îl sărută pe cap pe Marcu, fiul mai mare. Se pare că familia a petrecut o zi minunată la munte, urcând pe Vârful Postăvaru.

Fanii au fost topiți la vederea imaginilor și i-au lăsat zeci de inimioare și like-uri.

Recent, Ecaterina Ladin a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, unde a povestit despre viața de mămică:

„Nu dorm de ceva vreme, al doilea copil are șapte luni, îi dau dințișorii și nu pot să dorm; dar nu mă deranjează, iubirea e atât de mare încât stai treaz (...); în ceea ce îl privește pe primul copil, pot să spun că a început școala, clasa zero și e foarte încântat că are ghiozdan cu roți; iar eu urăsc grupurile de părinți de pe Whatsapp."

Urmărește mai multe detalii în materialul video de mai jos.

Sursă foto: Instagram/ ecaterina.ladin