„Poate nu mai este în viaţă şi mi se ascunde acest lucru”! Dezvăluiri despre starea fratelui lui Florin Salam

La începutul lunii august, în presă au apărut informații potrivit cărora Neluțu Stoian, fratele lui Florin Salam, are coronavirus și se află internat la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș.

Deoarece acesta are și diabet și probleme cu plămânii, jurnaliștii de scandal au notat că Neluțu Stoian ar fi la un pas de moarte, însă aceste zvonuri nu au fost confirmate niciodată. Deranjat însă de faptul că doar presa este cea care îl bagă în seamă și se intereseaza de starea fratelui său, în timp ce autoritățile nu îi dau niciun semn, Florin Salam a chemat presa în urmă cu aproximativ două săptămâni în fața spitalului în care se află Neluțu Stoian.

„Nu aș fi făcut acest gest, să chem toate televiziunile, dar n-avem încotro. Pur și simplu suntem disperați, pentru că nu comunică nimeni cu noi. Noi întrebăm, avem un pacient bolnav, este normal să vrem să știm starea lui, suntem familia, sunt copiii lui, suntem frații lui. Ce putem să facem? Să stăm cu mâinile în sân până ne zic că gata, este în ultima fază? Indiferent de situație, trebuie să știm ce se întâmplă cu el, este durerea noastră. Noi am întrebat dacă-l putem duce în străinătate și ne-au zis că e vorba de bani, costă foarte mult. Suntem disperați, în situația noastră pot să fie foarte mulți oameni. Vrem să știm despre el, să ni se comunice. Am făcut rost de numărul domnului Streinu Cercel, l-am sunat și l-am întrebat cu disperare dacă e adevărat că i-au cedat rinichii și ficatul și ne-a spus: «Și dacă i-ar fi cedat, ce puteți face voi?»”, a spus la acea vreme Florin Salam.

Acum, soția lui Neluțu Stoian a venit cu noi informații, afirmând la România TV că se gândește la ce este mai rău: posibil ca fratele lui Florin Salam să fi murit în spital!

„În fiecare zi, de luni până vineri, sună un purtător de cuvânt, un domn psiholog am înţeles, care ne spune acelaşi lucru, că este stabil. Convorbirea durează câteva secunde, un minut maximum. Eu încerc ore în şir să sun şi nu mi se răspunde niciodată. În permanenţă mi s-a spus că este foarte grav, foarte critic. Eu nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să fiu înţeleasă greşit. Problema mea cea mai mare şi a familiei noastre este că nu putem comunica cu un doctor care ştie exact. Pentru că noi nu ştim decât că este stabil. Se ascunde ceva. Mă gândesc la faptul că poate nu mai este în viaţă şi mi se ascunde acest lucru. Inevitabil îţi vin astfel de gânduri, dacă nimeni nu vorbeşte nimic. Are o mamă care se roagă zile întregi prin biserici. Fetiţa noastră nu este bine, doarme cu poza sub pernă, şi-a făcut un altar în casă”, a spus cumnata lui Florin Salam.

foto: Instagram Florin Salam; Instagram Roxana Stoian; PR Cat Music; Agerpres

