„Vara începe cu tine”. Cristina Ștefania, apariție răvășitoare în costum de baie

Cristina Ștefania a deschis oficial sezonul estival cu o apariție răvășitoare la piscină. Cântăreața, în vârstă de 25 de ani, și-a etalat silueta de invidiat într-un costum de baie roz.

Iubita lui Speak a pozat senzual pe un șezlong la piscină, într-un costum de baie roz din propria colecție. Ștefania și-a accesorizat look-ul cu un set de coliere lungi, cu o pălărie, dar și cu o pereche de ochelari de soare negri. Fiind mereu în pas cu moda, cântăreața și-a pus în evidență abdomenul plat cu un cercel strălucitor în buric și cu un lănțișor auriu pentru talie.

Imaginea a adunat aproape 50.000 de like-uri și sute de comentarii. „Cea mai fierbinte femeie din România”; „Vara începe cu tine”; „Superbă ca de fiecare dată”, au fost doar câteva dintre mesajele admiratorilor.

Cristina Ștefania și Speak sunt protagoniștii unui proiect original, „Aventura, strigați ura!”, un show despre călătorii, care poate fi urmărit pe VOYO.

„Noi am plecat la începutul anului într-o vacanță prelungită, o vacanță în care am vrut să combinăm, cum am știut noi mai bine, aventura cu relaxarea. Am documentat toate peripețiile prin care am trecut, de la ore petrecute în aeroport și testele COVID 19 pozitive, până la timpul stat în izolare și așa a ieșit un jurnal de călătorie autentic și plin de haz”, a spus Speak.