Echipa Visuri la cheie, misiune grea la Târgoviște: va face totul pentru a-i redea independența unui copil greu încercat de viață

În urmă cu o săptămână, autocarul „Visuri la cheie” a pornit la drum cu un singur scop: să aducă un viitor mai bun celor care încă nu au cedat, care mai cred în șansa lor și și-au păstrat optimismul. În această seară, de la ora 21:30, echipa va ajunge la Târgoviște, unde vor redescoperi ce înseamnă să știi să-ți accepți soarta și să nu renunți niciodată la gândul că totul ar putea reveni pe un făgaș normal.

Andrei este un puști de doar 14 ani, pasionat de dansurile populare și plimbatul cu bicicleta. Anul trecut, tatăl lui i-a făcut cadou o bicicletă nouă, pe care și-a dorit să o folosească afară cu prietenii lui. Când și-a propus să sară o pantă, totul s-a schimbat: „Am căzut de pe bicicletă, am dat cu spatele de pământ. Nu am mai putut să mă ridic, să simt nimic”.

Acea secundă i-a furat tot, „de la brâu în jos, nu mai simte nimic, nici piciorușele”, spune bunica lui. Tot aceasta va preciza și cât este de impresionată de copil și de gândirea lui: „este foarte optimist, un luptător”. De parcă nu ar fi fost suficient, viața a continuat să-i dea provocări: mama a decis să nu-i mai fie alături, însă tatăl, sora și bunica au reușit să-i dea forța pentru a avea motivația corectă în viață.





Dragoș Bucur, Cristina Joia, Alex Gavrilescu și Andra Marinescu vor ajunge în această seară la Târgoviște și sunt deciși să facă o schimbare în viața lui Andrei. Într-un apartament extrem de mic, echipa va trebui să muncească și mai mult pentru a adapta camerele la nevoile puștiului.

Pe lângă bucuria unei noi case, Andrei va mai avea parte de o emoție neașteptată: Dragoș Bucur îi va oferi șansa de a-și revedea colegii de clasă, pentru prima dată de când a avut accidentul care i-a furat atât de multe din adolescență. Ce va simți acesta și cum vor reacționa toți cei care i-au fost alături doar spiritual până acum, descoperim în doar câteva ore.

