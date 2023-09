Adriana Armanu, despre impactul lunii septembrie: "Suntem în faza de pregătire pentru o lume nouă"

Adriana Armanu a povestit la Vorbește lumea despre impactul lunii septembrie.

Astfel, a transmis foarte clar:

"Nouă are o energie cel puțin la fel de specială ca și șapte. Acest nouă înseamnă moartea și renașterea. Prin urmare, ni se cere să ne transformăm. Anumite tipare mentale se dărâmă. Pur și simplu nu mai gândim cum gândeam. Dacă o bună bucată de vreme ne-am obișnuit să tolerăm comportamentul anumitor persoane, să mergem așa, de la sine, în anumite înțelegeri, din păcate, luna aceasta apare o schimbare de paradigmă. Deja se vorbește peste tot în lume, nu doar în țara noastră, despre această lume nouă, o să vedem noi despre ce e vorba, dar acum suntem în faza de prăgătire. (...) Când apare această cifră, în această formă, este semn clar că lucrurile nu mai pot merge în aceeași formă, ori că ce nu merge se închide cu totul. (...)"

"Cred că cea mai importantă influneță se duce pe partea de relații, nouă e o cifră de foc, impulsivitatea crescută și pasiunea crescută; în partea aceasta amoroasă ne scoate la suprafață dependențele sau atașamentele și dacă suntem prinși cu mâța în sac cu tot felul de atașamente persoane de care ne ținem strâns, relații toxice... încă din august acest proces a început, vine trecutul peste noi și zice "până acum toleram, nu mai toleram"; nu e un lucru rău, e bun, se destructurează și se construiește. (...) Nu e de îngrijorat, e cu #rezist. "

Pe pagina personală, Adriana Armanu se prezintă:

"Am devenit practicant al multor terapii alternative (Theta Healing, Mindfulness, Yoga, Meditații, Tantra, etc) și am studiat cu nesaț programare neuro-lingvistică, învățând modul de funcționare al creierului uman, învățând cum pot fi înlocuite convingeri, fobii sau programe comportamentale distructive.

Însă, ca nicio altă formă de cunoaștere, Numerologia mi-a radiografiat atât de ușor și rapid darurile, blocajele, provocările, tiparele mentale și comportamentale, ca un scan integral al ființei. Fascinată, am mers mai departe către numerologia karmică. Fascinația continuă și azi pentru că nu am găsit până azi nicio altă formă mai ușoară de autocunoaștere, mai relevantă și mai clară decât atât."

FOTO: CAPTURĂ EMISIUNE