Alexandru Ciucu, declarații despre divorțul de Alina Sorescu. Ce schimbări s-au produs în viața lui

Alexandru Ciucu a fost invitat, joi, în emisiunea „Vorbește lumea”, unde a dat detalii despre divorțul de Alina Sorescu. Creatorul de modă, în vârstă de 47 de ani, a povestit și despre relația pe care o are în prezent cu cele două fiice, Carolina și Raisa.





După o perioadă în care s-a retras in lumina reflectoarelor, creatorul de modă Alexandru Ciucu a ales să vină în emisiunea Vorbește lumea, pentru a-și prezenta colecția de costume, dar și pentru a aborda un subiect mai sensibil din viața lui, cel al divorțului de cântăreața Alina Sorescu.

Designerul a depus la judecătorie, la începutul separării, un act prin care a cerut ca fiicele să-i fie încredințate și să rămână să locuiască împreună cu el. Cererea i-a fost respinsă, iar micuțele au rămas în grija mamei. Acum, Alexandru Ciucu a făcut primele declarații despre relația pe care o are cu cele două fete, dar și despre cum i s-a schimbat viața din momentul în care el și Alina Sorescu au decis să meargă pe drumuri diferite.



„A fost cel mai greu an din viața mea, lucrurile sper să se îndrepte anul ăsta, să fie mai bine, cel puțin pentru fetițe. Mă înțeleg foarte bine cu ele. Le-am făcut mucenici, am gătit eu. Mai mult decât atât, m-am specializat chiar în anumite preparate. Reușesc să fac o supă de pui strecurată, așa cum le place fetițelor mele, în mai puțin de o oră”, a mărturisit Ciucu.

Procesul de divorț între Alexandru Ciucu și Alina Sorescu încă nu a fost finalizatt. Cei doi au format un cuplu timp de 12 ani și au împreună două fetițe, Carolina (9 ani) și Raisa (6 ani). La începutul anului 2022, s-a aflat despre intenția lor de a divorța. Ei au preferat să fie mai discreți și au confirmat mai târziu separarea. Designerul își dorește în continuare să-i fie încredințate fetele.

