Anca Dinicu, de la "Săriți de pe fix": "Vă pot spune ce am făcut când am aflat că partenerul are o relație în paralel"

Anca Dinicu a venit să discute la Vorbește lumea despre proiectul "Săriți de pe fix!", dar a fost sinceră și într-o conversație despre ea însăși.

Actrița a răspuns la întrebarea "Ce ai face dacă ai afla că partenerul ar avea o relație în paralel."

"Vă pot spune ce am făcut. Nu avea chiar o relație în paralel, dar cam așa...Am scris pe fiecare CD de la playstation cu forfecuța, nu zic ce am scris, niște poezii, am pus făină în bolul cu proteine, am făcut mix, i-am și spus, a zis că era de așteptat. A, am vrut să tai gulerele de la cămașă, dar mi-am dat seama că oricum îi erau mici. Copilării..."

Anca Dinicu face parte din echipa emisiunii "Săriți de pe fix!" Pe 14 septembrie, de la ora 21:30, Cabral dă startul trăsnăilor!

Andreea Marin și Florin Răducioiu sunt invitați speciali în primul episod. Alături de ei, Anisia Gafton, Anca Dinicu, Emily Burghelea, Paul Ipate, Alex Bogdan, Drăcea, Mihai Rait și Lucian Ghimiși acceptă toate provocările la care-i va supune Cabral.

FOTO: ANCA DINICU INSTAGRAM