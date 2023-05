Andreea Marin, La Vorbește lumea, despre fiica ei, Violeta, și despre Radu Ștefan Bănică

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a apărut la Gala Atipic Beauty, alături de fratele ei, Radu Ștefan.

Frumoasa Violeta, în vârstă de 15 ani, a strălucit pur și simplu pe scenă și în afara ei. Andreea Marin, în calitate de mamă, dar și de producător al Galei, a admirat-o și a povestit la Vorbește lumea despre experiența avută la vederea fiicei:

"Am fost emoționată de faptul că pentru prima dată a urcat pe scenă fiica mea, Violeta, la brațul fratelui ei, Radu Ștefan Bănică. Ea nu a mai ieșit până acum în public. Ca mamă nu ai cum să nu simți emoția. Aveam și invitați din Corpul Diplomatic, din ONG-uri din afara țării, oameni vorbitori de engleză, ea e pasionată de limba engleză, atunci am profitat, am întrebat-o ceva și a răspuns într-o engleză impecabilă. Am fost mândră de ea, am fost și emoționată, îți spun sincer, mi-au dat lacrimile, aproape nu mai puteam continua să fac ce am de făcut, dar Dumnezeu a fost cu mâna pe umărul ei.(...) Orice mamă își vede puiul frumos. (...) Și Violeta și Ștefănel seamănă foarte bine, sunt cu mult bun simț, contează foarte mult în lumea asta nebună în care trăim. Au fost ținuți departe, foarte rar au apărut în lumina reflectoarelor, mai mult accidental, acum înfloresc pe baza rezultatelor proprii."

Violeta a fost întruchiparea eleganței, a frumuseții și a feminiății, într-o superbă rochie roșie.

Vedeți în GALERIA FOTO cum a strălucit alături de fratele ei

Gala Atipic Beauty a ajuns la ediţia cu numărul zece. Zeci de modele în scaune cu rotile au urcat pe scenă în aplauzele tuturor.Așa cum a spus și Lili Sandu, Gala a fost o lecție de viață, înainte de toate.

FOTO: ANDREEA MARIN INSTAGRAM