Andrei Bănuță, între muzică și actorie: „Nu mă așteptam să-mi placă atât de mult!”

Andrei Bănuță a fost invitat în platoul „Vorbește lumea” și a dat detalii exclusive despre personajul pe care îl va interpreta în serialul GROAPA. Tânărul este la prima experiență de acest gen și spune că „îmi place de înnebunesc”.

×



GROAPA, serialul ce va fi difuzat din toamnă la PRO TV, este o adaptare cu un scenariu incredibil! Românii vor avea oportunitatea de a descoperi modul în care iubirea și îndatoririle, șansele de a îți schimba propriul destin și conexiunile adevărate care există într-o familie pot schimba totul într-un univers în care nu este vreme pentru reguli și prietenii.

Cu un casting în care actori cunoscuți, cu multă experiență pe scenă, vor lucra alături de tânăra generație, GROAPA va avea calitatea cinematografică deja cunoscută de către cei de acasă, aducându-le noi scene de acțiune nemaivăzute până acum pe piața locală.

Andrei Bănuță se numără printre norocoșii care au primit un rol în producția de la PRO TV.

„Hai să vă zic cum am început. Eram cu niște prieteni în oraș, fix înainte de o repetiție. Ne-am dus să mâncăm. Mi-a sunat telefonul, am fost chemat la un casting și zic <<eu mă duc. Ne mai distrăm, mai râdem și noi. Și eu de mine și ei de mine, că eu nu am făcut asta niciodată>>. Nu am luat lecții de actorie, nu am niciun fel de pregătire în sensul ăsta. Oameni buni, pentru prima oară în viața mea am fost la un casting și am și luat și joc și într-un serial”, a spus artistul entuziasmat.

Andrei a povestit cum e la filmări, dar și cât de mult suflet a pus în acest proiect.

„Știi care e chestia, diferența dintre un moment în care mă duc să cânt și e un lucru pe care știu să-l fac de ceva timp și locul ăsta este că aici nu am presiunea experienței. Nimeni nu se așteaptă să fiu senzațional! Lucrurile pe care le fac: ascult oamenii, mă duc cu textul învățat și încerc să-mi fac treaba cât de bine pot eu, în limitele mele. Acolo joacă oameni extraordinari... Mă uit când joacă ei, eu stau după un colț așa și mă uit să învăț. (...) Îmi place de înnebunesc. Mă cheamă Denis în serial și Denis este un băiat care seamănă cumva cu mine, din anumite puncte de vedere. Mie îmi place foarte mult să fac asta, adică sper să ajungă și să treacă de sticla asta faptul că eu chiar o fac din toată inima. Deci nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. De abia aștept să vedeți ce o să se întâmple cu personajul meu și cu toate personajele din serialul GROAPA, pe care îl puteți urmări din toamnă pe PRO TV”, a declarat Andrei.

Mai multe în materialul VIDEO de mai sus