Angela Rusu și Baboiash n-au în comun doar pasiunea pentru muzică! Cum au reușit cei doi artiști să slăbească

Angela Rusu și Baboiash au fost prezenți în platoul Vorbește lumea cu o surpriză muzicală pentru telespectatori. Cei doi artiști au lansat în urmă cu câteva zile melodia „Ce frumoasă este viața”, care se bucură deja de succes.

Angela Rusu și Baboiash au povestit cum s-au cunoscut, dar și cum au reușit să topească kilograme bune prin metode diferite.

„Eu am o poveste de viață la fel ca și ea, mai tumultoasă, dar nu mă refer la partea sentimentală. Am slăbit amândoi. Eu am făcut operație de micșorare a stomacului, iar ea a apelat la balon gastric”, a declarat Baboiash la Vorbește lumea.

Angela Rusu, una dintre cele mai iubite artiste din România, a decis să-și pună balon gastric în toamna anului trecut.

„Da, am apelat la balon gastric. Mi l-am plasat în 15 noiembrie. Este foarte ușor de administrat. Îl bei cu un pahar de apă și se mărește practic stomacul. Rămâne acolo 4, 5 luni, apoi se elimină singur. Desigur, după ce ți se mărește stomacul, tu mai ai poftă de mâncare, dar nu mai poți să mănânci cantitatea de mâncare pe care puteai să o mănânci înainte. Schimbi și dieta. Dieta este exact ca și la operația de stomac, adică trebuie să respecți acele reguli cu supe, cu piureuri. Eu am ținut dieta doar două luni, după care am mâncat ce am vrut. Eu am slăbit 18 kilograme și am pornit de la 87 – 88 de kilograme”, a povestit în Angela Rusu.

Baboiash, pe numele lui adevărat Florin Baboi, a reușit o transformare spectaculoasă după operația de micșorare a stomacului.

„Eu am avut 187,4 de kilograme. Acum am 118, trebuie să ajung la 110 din nou. La 1,90 m, cam atât mi-ar trebui. Dacă fac operație pentru înlăturarea surplusului de piele, ajung sub sută clar. Îmi îndeplinesc visul!”, a spus cântărețul.

Artistul a povestit că atunci când cântărea 187 de kilograme își cumpăra haine dintr-un magazin din Olanda și avea croitorul său.

Baboiash a adus cu el în emisiunea și o pereche de pantaloni de pe vremea când cântărea peste 180 de kilograme. Artistul a povestit și cum se menține în formă, dar și ce obiceiuri avea când era supraponderal.

