Avocatul Adrian Cuculis, sfaturi pentru persoanele care trec prin hărțuire și violență domestică

Avocatul Adrian Cuculis a fost invitat în emisiunea „Vorbește lumea”, unde a oferit sfaturi pentru persoanele care au trecut printr-o relație de iubire toxică, iar în prezent sunt hărțuite de partener, care nu acceptă despărțirea.

„Hărțuirea poate fi de mai multe feluri. Avem, dacă vă vine să credeți, hărțuire economică, de natură psihologică, de natură fizică. Îți îndepărtezi partenerul din casă, deși ai un copil cu el, și treaba asta este sancționabilă contrtavențional. Hărțuirile pot îmbrăca foarte multe moduri”.

În cazul în care primim un mesaj de amenințare, putem alerta autoritățile?, a întrebat Bogdan.

„Amenințarea trebuie să fie una nelegitimă. Spre exemplu, dacă îți trimite un mesaj și spune: „ te dau în judecată”, nu înseamnă că te amenință în vreun fel sau „vezi că o să mă duc la poliție”- asta nu e o amenințare. Dar dacă îți trimit un mesaj și îți spun: „vezi că o să te prind și o să te lovesc” - asta este o amenințare cu violența și atunci ...

Avocatul a relatat un caz, de care s-a ocupat, prin care a explicat ce măsuri pot fi luate în cazul hărțuirii.

„O persoană publică, pe care am reprezentat-o, era urmărită de un admirator, cu care avusese la un moment dat o scurtă relație. Nu mai scăpa de el, ducea flori în fața blocului, îi trimitea 100 de mesaje, o urmărea cu mașina...Am obținut un ordin de protecție. Ordinul de protecție a fost încălcat. Am deschis un dosar penal și am obținut de acolo un control judiciar. Dacă îl încălca, se ducea în arest preventiv”.

Vezi mai multe detalii în materialul video de mai sus.