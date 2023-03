Bianca Avram, o nouă demonstrație de talent în direct, la Vorbește lumea. Care este visul dansatoarei de Golden Buzz

Cu o atitudine matură și cu un zâmbet cald, dansatoarea Bianca Avram a impresionat publicul de la Românii au talent. Coregrafia pe care a prezentat-o pe scenă l-a emoționat pe Mihai Bobonete și l-a determinat să-i acorde Golden Buzz. Prezentă în emisiunea Vorbește lumea, Bianca a vorbit despre emoțiile pe care le-a trăit în acea seară. La finalul interviului, a făcut o nouă demonstrație de talent, demnă de admirație.

Are doar 16 ani și vine din Constanța, iubește dansul și spune că toată ziua este în sală pentru a se pregăti. De la mișcări simple a ajuns la un nivel mai ridicat și consideră că ”dansul este un mod liber de a se exprima”. Ea este Bianca Avram și l-a făcut pe Mihai Bobonete să apese butonul auriu, care a trimis-o direct în semifinale.



„A fost șocant pentru mine. În momentul în care am văzut că Bobo apasă butonul. Am simțit că sunt într-un vis”, a spus fetița la Vorbește lumea.

Bianca Avram este elevă în clasa a X-a. Ce spune despre visul ei

„Când m-am dus la școală, toți colegii m-am aplaudat, au fost super fericiți pentru mine. Am fost luată în brațe de colegi și profesori. Doamna dirigintă mi-a fost alături”. Familia mea s-a mândrit cu mine peste tot”, a povestit Bianca despre reacția celor apropiați după prestația de la Românii au talent.

Bianca Avram spune că nu simte că face un efort prea mare, andrenându-se zi de zi: „Este multă muncă, într-adevăr, dar când este pasiune nu pot vorbi de greutate, sacrificii. N-am ajuns să calculez numărul de ore într-o săptămână, dar pe zi cam cinci ore. Ne antrenăm, dar ne și distrăm. Este o super energie pozitivă”.

Concurenta a menționat ce și-ar dori să facă în viitor: „Mi-ar plăcea foarte mult să dansez în videoclipuri, în emisiuni, dar visul principal este să devin coregraf, să dansez cu copilașii, să le transmit toată bucuria de a dansa, să împărtășesc această pasiune”.

Bianca a transmis un mesaj pentru tinerii care o privesc. Urmărește materialul video de mai sus.

Sursă foto: captură video, arhiva PRO TV