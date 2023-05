Busu a împlinit 61 de ani. Cum și-a serbat ziua de naștere prezentatorul rubricii "Vremea"

Pe 19 ani, Florin Busuioc, cunoscut drept Busu, a împlinit 61 de ani. Invitat în platoul Vorbește Lumea, acesta a vorbit despre modul în care și-a serbat ziua de naștere, dar a răspuns și la celebrele întrebări pregătite de Shurubel.

După ce a slăbit 15 kilograme, Busu este mai atent la silueta și la alimentele pe care le consumă. Cu toate acestea, de ziua sa de naștere, prezentatorul meteo și-a permis să trișeze și s-a bucurat de o cină în oraș cu cei dragi.

"Eu de ziua mea am fost la un restaurant cu prietenii și familia și am mâncat un biban de mare, cu un sos, care era foarte sos. Și am mai mâncat și niște din-trastea triunghiulare de la pizza, foccacia. Și mi-a zis (n.r. Carmen, nutriționistă să) ai greșit".

Nici cadourile nu au lipsit în ziua în care a împlinit 61 de ani. Întrebat ce a primit în dar de la cei dragi, Busu a pomenit despre un cadou inedit, o mașină lego, care i s-a părut foarte haioasă.

"Cadouri am primit cadouri. Cel mai haios cadou a fost un lego, o mașină 3D, pe care mi-a făcut-o cadou Gore, soțul Mirunei, verișoara nevestei mele, care s-a gândit ba, tu tot stai și te uiți la televizor ca prostul și nu mai faci nimic, ia fă tu lego-ul asta. E foarte tare ideea, mi-a plăcut foarte tare și foarte bună povestea asta".

Întrucât a ajuns la o vârstă care i-a permit să acumuzele multe experiențe de viață, prezentatorii de la Vorbește Lumea l-au întrebat care a fost cel mai important moment din viața sa, de care își aduce aminte cu drag și în prezent.

"Intrarea la facultate, unele dintre momentele importante a fost intrarea la facultate, care s-a produs după cini examene la facultate, am dat de cinci ori, am intrat și am aflat despre intrarea la Teatru, eram la spectacol la Hamlet, cu Caramitru, la Bulandra, la sala Grădina Icoanei și Mihai Bisericanu cu care făcusem pregătire la Petrica Gheorghiu cu un an înainte și intase și el în anul ăla, dar la altă clasă și a venit și el și a zis: "Busuioc, ai intrat". Am urlat atât de tare în interiorul meu, nu cred că am urlat vreodată mai tare că am înfăptuit ceva. Mai ales că acea întâmplare a avut loc în anul în care s-a prăpădit mama", a povestit Busu.