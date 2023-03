Cabral a dat din casă! Cum l-a surprins fiica sa cea mare, zilele trecute: "A fost așa, o chestie foarte ciudată"

După o pauză de trei luni, Cabral se întoarce la TV cu emisiunea "Ce spun românii" și le-a oferit prezentatorilor de la Vorbește Lumea câteva detalii despre pauza luată, pregătirile pentru noua emisiune, cât și viața de familie.

Glumeț ca întotdeauna, Cabral a adus voia bună în platou, semn că cele trei luni de pauză i-au priit. S-a urcat cu Shurubel pe masă și a stat la povesti cu prezentatorii. Aflat în pregătirile pentru începerea noii ediții a emisiunii "Ce spun românii", ce va avea premiera pe 6 martie, Cabral a dezvăluit cum a fost perioada de pauza pentru el și cum este să lucreze cu mii de familii pentru emisiunea respectivă.

"Nu putem să reprogramăm toate lucrurile așa cum vrem noi, ci trebuie să le programăm și în funcție de echipă, în funcție de studio, în funcție de ce avem pe post și atunci, cumva, știam din start cât o să intru în pauză. Numai că nu s-a întâmplat niciodată în 25 de ani în muncă", a început a spune Cabral despre cele trei luni petrecute acasă.

"Nu poți face emisiunea dacă nu ești atent la oameni. (...) Cel mai fun e când în familie apar certuri, pentru că răspunde unul sau o doamnă prost", a zis Cabral despre momentele petrecute la filmările pentru "Ce spun românii".

Întrebat despre familie, Cabral a vorbit despre o întâmplare recentă cu fiica sa cea mare, care l-a luat prin surprindere.

"Aialaltă mare, mi-a trimis mesaj acum două seri, că m-a sunat, dar eram în filmare și până s-o sun, m-am uitat pe mesaj și mi-a zis. A fost așa o chestie foarte ciudata, că nu e vorba de bani, e vorba de momentul la care a ajuns copilul tău: "Mai, m-am uitat în cont, iar mi-ai trimis bani". Ok las-o așa și după aia îmi scrie: "Nu-mi mai trimite, doar am salariu", a povestit Cabral uimit și mulțumit de gestul fiicei sale.

Vezi interviul complet în materialul video de mai sus.