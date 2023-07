Cătălin Botezatu, ținute spectaculoase pentru domni! Ce ar trebui să porți vara asta ca să fii la modă

Cătălin Botezatu are agenda plină și se pregătește intens pentru următoarele prezentări de modă. Până să ajungă pe catwalk-ul de la Paris și New York, designerul a venit în platoul Vorbește lumea cu o colecție de vară pentru domni.

×



Celebrul creator de modă a vorbit și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima vreme și i-a asigurat pe telespectatori că acum este „foarte ok”.

„Toată lumea mă întreabă cum sunt cu sănătatea. Da, sunt ok. M-am dus la un control de rutină așa cum ar trebui să facă toată lumea ca să prevină, și am aflat că mai trebuie puse două stenturi. Sunt foarte ok”, a mărturisit Botezatu.

Designerul și-a amintit de copilărie și i-a transmis mamei sale o urare cu ocazia zilei sale de naștere. Botezatu a vorbit și despre un moment care i-a schimbat viața și l-a făcut să intre în lumea modei.

Puțini știu că talentatul designer și-a dorit inițial să fie actor.

„Prima dată am dat la UNATC, voiam să fiu actor, am dat de vreo trei ori. Faptul că de fiecare dată cădeam primul sub linie, când erau doar trei locuri și erau sute de candidați, mă făcea să merg mai departe, însă am avut șansa să o cunosc pe Bianca Brad (n.red fostă Miss România), de care m-am îndrăgostit dumnezeiește. Era superbă și este și acum. Ea mi-a îndrumat pașii... pot să spun că datorită ei sunt ceea ce sunt, că datorită ei am ajuns model și de acolo a continuat nebunia!”, a declarat Cătălin Botezatu.

Vezi în materialul VIDEO de mai sus ce ar trebui să porți vara asta ca să fii la modă