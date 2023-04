Câți bani dau pe haine Andreea Esca, Alexia Eram, Andreea Raicu și alte vedete

La Vorbește lumea, vedetele au vorbit despre sumele cele mai mari cheltuite pe articole vestimentare.

Andreea Esca și Alexia Eram au spus care sunt obiectele vestimentare pe care au cheltuit cei mai mulți bani.

Andreea Esca a mărturisit: "Cel mai mult am cheltuit vreo două mii de Euro pe o haină de iarnă. Am crezut că mor, dar a fost o investiție bună. O haină de iarnă. "

Alexia Eram a povestit: „Cel mai mult am cheltuit, cred, că pe o geantă. Cel mai puțin, un dolar, cred că un tricou sau un fular, ceva”, a dezvăluit tânăra.

Andreea Raicu a povestit și ea: „Eram cu Irina Schrotter la Montecarlo și am luat o rochie. Nici nu îndrăzneam să mă îmbrac cu ea. Când m-am uitat cât costă, pur și simplu am rămas șocată, nu mi-a venit să cred cât costă, adică foarte mult. O am și în ziua de astăzi”.

Pe de altă parte, Diana Enciu, soția bloggerului Otravă, e mai împăcată cu toate cheltuielile: „3800 de euro. Am dat pe o geantă care este o investiție. Asta încerc să-i explic și soțului meu, că dacă alegi anumite modele de genți, poți să le revinzi cu un preț mult mai mare”.

Totuși, atât ea, cât și alte nume mari de la noi, au recunoscut că se îmbracă și de la second-hand. „Mi-am luat de la second o haină de 30 de lei și a făcut furori iarna asta."

