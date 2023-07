Ce destinație de vacanță a ales Tavi Clonda pentru această vară: ”Nu am mai fost de când am făcut copiii”

Verile nu mai sunt cum erau odată pentru Tavi Clonda, mai ales de când are copii. Artistul a mărturisit că vara aceasta este una foarte aglomerată, căci trebuie să se ocupe și de cele două fetițe, Victoria și Iris, pe care le are împreună cu Gabriela Cristea. Cântărețul, invitat la Vorbește lumea, unde a cântat muzică balkanică, a mărturisit că se împarte între muzică și creșterea copiilor, căci el și soția sa se ocupă exclusiv de creșterea celor două fetițe, fără pic de ajutor.

Tavi Clonda, primul concediu în Grecia, după șase ani



Tavi Clonda lucrează la un nou proiect muzical, mai exact, artistul a pregătit un colaj cu cele mai cunoscute piese din repertoriul balkanic și pe care le-a reinterpretat într-o manieră proprie. Artistul le-a dezvăluit prezentatorilor de la Vorbește lumea că urmează să plece și într-o scurtă vacanță. Destinația pe care Tavi și familia sa au ales-o pentru această vară este Grecia, loc în care artistul nu a mai fost de șase ani. Artistul este nerăbdător să plece în concediu, mai ales că pentru această vacanță a optat să meargă cu mașina personală, astfel își poate organiza concediul după bunul plac.

„(n.r: Cum va fi vara asta pentru tine?) Vara asta este destul de aglomerată, eu am și doi copii, două fetițe, care îmi ocupă destul de mult timp, pentru că le creștem singuri, acum am putut să vin pentru că sunt la bunica la Brașov (...) În afară de viața de familie, bineînțeles, cu concertele, cu online-ul, Facebook-ul ne-a omorât, Instagram-ul, TikTok-ul, știți. (n.r În vacanță plecați?) Încerc să fac un echilibru în viață, munca-muncă, dar nu pun banii pe primul loc și cariera, de când am copii fac asta. Ce vreau să zic este că mergem și în concediu, plecăm în Grecia, după șase ani. Nu am mai fost în Grecia de când am făcut copiii. Mergem cu mașina, facem un road trip frumos, o săptămâna să ne luăm și noi vacanță”, a declarat Tavi Clonda la Vorbește lumea.