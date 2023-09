Ce rețete sănătoase propune nutriționistul pentru pachețelul de școală al copilului

La Vorbește lumea, nutriționistul Mario Popescu a venit să discute despre variantele pe care mamele le au pentru pachețelul copilului, odată cu începerea școlii.

"E o problemă din ce în ce mai mare că nu există educație nutrițională în cazul copiilor. (...) Sunt la modă sandwich-urile cu mezel, nu ar trebui consumate, e zero toleranță față de mezeluri. Margarina e o sursă de grăsini trans, foarte periculoasă. Deci zero margarină. Dar am venit cu variante sănătoase. (...) Zero toleranță pentru croissante. "





Iată variantele propuse de nutriționist: *sandwich cu unt și mezeluri făcute în casă din piept de curcan pus la cuptor sau muschiuleț de porc; *măr la cuptor, dovleac la cuptor, se adaugă peste miere sau sirop de agave și nuci sau scorțișoară; *budincă de avocadoo și pudră de roșcove; ca să aibă gust mai bun și dulce, se poate adăuga miere și/ sau sirop de agave; se introduce avocado-ul în blender, cu apă sau lapte vegetal, se pune cacao sau pudră de roșcove, se adaugă miere sau sirop de agave; *poridge cu fulgi de ovăz integral, fierți între 3-5 minute, peste care se pun banane și/ sau mere coapte;

Pe pagina personală, Mario Popescu se prezintă

"Sunt Mario, și te voi ajută să înveți să trăiești sănătos educându-ți obiceiurile alimentare și mindset-ul, pentru a-ti recâștiga încrederea în ține și a descoperi cea mai bună versiune a ta."

