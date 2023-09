Claudia Neghină, mai senzuală ca niciodată, la antrenament sportiv pentru tonifierea întregului corp

La Vorbește lumea, modelul Claudia Neghină și-a făcut apariția mai sexy ca niciodată.

Îmbrăcată în cel mai senzual echipament sportiv, a făcut execiții pentru tonifierea întregului corp.

Claudia Neghină a devenit mamă la 39 de ani. Frumoasa a povestit că, la început, nici nu și-a dat seama că este însărcinată. În timpul unei ședinte foto, o prietenă i-a sugerat că ar putea fi gravidă. Citată de Click , aceasta a mărturisit:

„Jumătate din sarcină nici nu am simțit-o pentru că n-am știut. Am aflat la 19 săptămâni că sunt însărcinată. Eu aveam ceva probleme hormonale. Am observat că nu mi-a mai venit menstruația, însă având ceva probleme hormonale, am mers pe baza lor. Făceam yoga, mult sport. Am observat că au început să se acopere pătrățelele”, a povestit vedeta



