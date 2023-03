Cornelia și Lupu Rednic, provocări și povești alături de Ion Lungu

Cornelia și Lupu Rednic au venit La Vorbește lumea, au acceptat provocări și au vorbit despre colaborarea cu Ion Paladi.

Despre viața lor, Cornelia și Lupu Rednic au povestit în cadrul unei conversații amuzante:

Cornelia: Dar ce nu am făcut?

Lupu: Am fost plecați, am fost plecați în afară, am fost prin Turcia, prin Istambul, am terminat piesa asta frumoasă "Peste tot e neamul meu." În Săptămâna Mare eu plec pe muntele Athos. A patra oară.

Cornelia: Eu rămân acasă. Am alte proiecte și acolo doar bărbații sunt acceptați.

Ion Paladi, alături de care cântă, este din Republica Moldova, iar până să ajungă să umple sălile de concerte din Anglia, Italia, Spania sau Portugalia, a trecut prin greutăți și și-a înceaput cariera muzicală încă de la 11 ani, la nunțile de la țară.