Cum arată și cu ce se ocupă în prezent DJ Wanda. S-a mutat în Londra și și-a deschis o afacere

DJ Wana și-a refăcut complet viața, s-a mutat în Londra, s-a căsătorit cu un australian stabilit în Londra și și-a deschis o afacere cu care a dat lovitura. Aceasta a lăsat la o parte muzica, s-a concentrat pe cealaltă pasiune a sa, tatuajele, și și-a deschis un salon de tatuaje, care a fost un adevărat succes.

DJ Wanda este împlinită pe toate planurile. După ce s-a mutat în Londra, locul pe care îl consideră a doua casa, aceasta l-a cunoscut pe Karl, cel care a făcut-o să își dorească să devină soție, iar pe plan profesional a dat lovitura cu un salon de tatuaje:

"Am intrat în lumea tatuajelor. Când am deschis salonul în Londra m-am gândit ok, eu cu ce pot să vin nou în bussinesul asta aici. Și atunci, prima și singura idee, de altfel, a fost să fiu altceva. Și am fost altceva. Nu am tattoo artiști residenti, mă numesc în lumea lor art dealer, pentru că aduc tattoo artiști, cei 50 top mondial, cu clienți de peste tot în lume".

Ba mai mult, DJ Wanda a povestit cum însuși Johnny Depp i-a pășit pragul salonului de tatuaje din Londra:

"A fost o întâmplare foarte ciudată. Poate că și voi dacă ați fi fost în locul meu ați fi reacționat la fel. A sunat la ușa, pentru că la mine trebuie să suni la acel clopoțel și dacă ai programare te las să intri. Nu avea programare (n.r Johnny Depp), stătea la hotelul de lângă mine și a venit și a zis: "Wanda?" și am zis: "Buna" și a zis: "Toate numele astea de aici vin la tine în salon?" și am zis "Da" și a spus: "În cazul ăsta trebuie să îl aduci pe Mark Mahoney, pentru că nu este aici", a povestit DJ Wanda.