Cum i s-a schimbat viața Cristinei Cioran de când a devenit mamă

Cristina Cioran este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară! Vedeta a devenit de curând mamă, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical.

Cristina Cioran se poate considera o femeie cu adevărat împlinită! Aceasta nu doar că are o carieră impresionantă, ci se bucură și de iubirea necondiționată a familiei sale. În urmă cu aproape doi ani, vedeta a adus pe lume o fetiță absolut superbă, care i-a schimbat complet cursul vieții.

Invitată în platoul Vorbește Lumea, vedeta a oferit declarații cu privire la viața de mămică:

„Atunci când ai copii, poți să te distrezi în continuare! Poți să mai ieși, să te mai distrezi... Fiica mea a început să meargă, trage de toate alea. Nu putem merge în nicio vizită, dar măcar putem merge la restaurant. Am timp și pentru mine, dacă vreau. Sunt o mamă relaxată! Nu știu de ce, asta vorbeam și cu o prietenă mai devreme. Eu am obișnuit-o pe Ema să doarmă singură. Dimineața pe la 5-6 îi fac un biberon și până pe la ora 12 doarme. Mai stă mama cu ea când am nevoie de timp”, a spus ea.

VEZI MOMENTUL COMPLET ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS