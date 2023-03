Cum ne aranjăm părul după vârsta de 50 de ani. Georgiana Stavrositu arată coafurile potrivite pentru femeile mature

Invitată în platoul emisiunii "Vorbește lumea", Hairstylistul Georgiana Stavrositu, alături de Dana Săvuică, a oferit câteva sfaturi legate de coafuri pentru femeile trecute de vârsta de 50 de ani.

"În primul rând este foarte important cum avem grijă de părul pentru 50+. Trebuie să știm că el are nevoie de vitaminizare mai multă, are nevoie de anumite proteine, trebuie să avem mai multă îngrijire, să folosim o mască și aici am un tips, să punem neapărat un ulei de păr în masca de păr pentru hidratare mai multă (...)", a început prin a explica Georgiana Stavrositu.

De asemenea, hairstylistul recomandă și folosirea unui șampon cu proteină pentru a fortifica firul de păr, întrucât acesta devine mai sensibil odată cu înaintarea în vârstă.

În ceea ce privește coafurile pentru femeile trecuta de vârsta de 50 de ani, Georgiana ne arată în materialul video de mai sus cum putem jongla cu părul pentru a crea un efect de lifting facial, pentru a ascunde firele albe sau părul rar. De asemenea, aceasta oferă sfaturi despre tipul de tunsori și culori care avantajează femeile aflate la vârstă de 50+.

Vezi momentul complet în materialul video de mai sus.