Cum se împarte Mihai Găinușă între viața de familie și masteratul de Scenaristică

Mihai Găinușă a fost invitat în platoul Vorbește lumea și le-a povestit gazdelor despre schimbările care s-au petrecut în viața lui în ultima perioadă.

La 52 de ani, îndrăgitul prezentator TV este student la masterat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti

“La orice vârstă este bine să înveți câte ceva, să îți ții creierul în priză, să fii acolo în rând cu timpurile, cu vremurile, și cu ocazia asta mai cunosc și oameni. Am și colegi, nu suntem mulți...suntem doar 5 în an, la grupa noastră. Am dat examen, am învățat toată vara și am reușit să intru. Eram aproape 3 pe loc. Am luat toate sesiunile de până acum, nu am picat niciun examen. Urmează să-mi dau dizertația. Scriu filme de scurt metraj și de lung metraj. Asta fac”, a explicat Mihai, care este la Scenaristică.

Prezentatorul nu-și neglijează nici familia și este tare mândru de cei doi copii.

“Eva a crescut, face 18 ani anul ăsta. O să termine liceul, pleacă de acasă la facultate. În Anglia vrea să plece. Vrea să se facă ceva pe biologie-medicină, deci nu are nicio treabă cu mine, ceea ce e foarte bine. Nu vă dați copiii în media”, a glumit Mihai.

