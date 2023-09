Daddy Cool, despre divorțul de după zece ani de căsnicie: "Și pentru mine a fost un șoc!" Ce l-a adus aici

După 10 ani de relație, Robert Diaconeasa și Ana Novic s-au separat.

Daddy Cool a vorbit cu sinceritate despre divorț și și-a asumat motivele acestuia:

"Eu sunt foarte transparent cu viața mea. (...) Există viața după divorț, nu trebuie să fie un capăt de țară, chiar dacă e un șoc la un moment dat. Și pentru mine a fost un șoc, am avut o relație extrem de frumoasă, nu am văzut semnalele. Noi ne iubim în continuare, te iubesc ca pe un prieten bun, ca pe părintele cppiilor mei, nu ca pe un iubit. (...) Cred că ne-am focusat foarte mult pe treabă, Ana a îmbrățișat rolul de mamă eroină, avea nevoie de mai mult, doar că eu nu am văzut asta. Eram doar prieteni și părinți și am uitat să fim iubiți. Am uitat să ne validăm. (...) Oamenii să comunice cât mai mult. "

FOTO: CAPTURĂ EMISIUNE