Dana Săvuică, prima apariție la TV după ce și-a micșorat bustul: „Nu m-am ferit niciodată să spun adevărul”

Dana Săvuică a trecut recent printr-o intervenție estetică și a vorbit pe larg despre asta în cadrul emisiunii Vorbește lumea.

Vedeta, în vârstă de 53 de ani, a suferit o intervenție de micșorare și de ridicare sânilor.

„Voi știți că eu sunt foarte deschisă și niciodată nu m-am ferit să spun adevărul (…) Este vorba despre augmentare mamară, este vorba despre sânii naturali care odată cu înaintarea în vârstă se lasă și devin o problemă de sănătate. Nu neapărat estetică, dar și aceea este importantă pentru unele femei. Devin foarte greoi, se lasă, nu mai poți să dormi bine, te doare spatele, te doare zona cervicală și practic ai așa o greutate pe piept la propriu. Iar eu de când am intrat la menopauză, cu atât mai mult nu știu ce s-a întâmplat… nu am avut bufeuri, în schimb m-am rotunjit aici (în zona pieptului), adică efectiv au explodat. La cum erau ei, s-au făcut și mai mari și atunci am luat această decizie. Este vorba despre o operație pe care am făcut-o pur și simplu pentru sănătatea mea, dar este adevărat că m-am gândit și la partea estetică (…) Am vrut să mă simt bine din toate punctele de vedere”, a explicat Dana Săvuică.

Vedeta este tare încântată de alegerea făcută: “Mi i-am făcut ca să arate ca la 20 de ani. A fost vorba despre o ridicare a lor și cam 20% a fost scos și practic acum mă simt foarte bine. Nu mai am acea greutate”.

Mai multe în materialul VIDEO de mai sus.