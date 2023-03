David Dobrincu, un nou test de cultură generală care le-a dat de furcă lui Bogdan, Shurubel și Lili

Copilul minune, David Dobrincu, a pregătit un nou test de cultură generală care le-a dat de furcă lui Bogdan, Shurubel și Lili. Tu știi răspunsurile?

Întrebările puse de David Drobincu au vizat mai multe domenii precum clima, cinematografie sau literatura. Le-a dat de gandit prezentatorilor de la Vorbește Lumea, iar rezultatul a fost următorul:

1. În 1952, România a avut cea mai călduroasă zi de Martie. Care este temperatura?

Răspuns: 32,8 grade

2. Ce buget a avut filmul care a luat 7 premii Oscar în 2023 intitulat Everything, Everywhere, All at Once?

Răspuns: în jur de 25 de milioane de dolari

3. Ce înălțime a avut cea mai mare cutie cu popcorn construită vreodată?

Răspuns: 5,37 m și o lățime de 3,5 m

4. Câte cuvinte are cel mai lung titlu de carte din istorie?

Răspuns: 4558 de cuvinte

5. Ce lungime a avut cel mai lung fir de lână făcut de un om și înregistrat vreodată?

Răspuns: 1210 m

Vezi cum s-au descurcat Lili, Shurubel și Bogdan în materialul video de mai jos: