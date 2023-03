Denis Hanganu și Marian Olteanu, față în față la un interviu amuzant. „Sunt mândru că vin din județul Vaslui”

Protagoniștii din serialul Clanul, Denis Hanganu și Marian Olteanu, au participat la un test fulger, în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”. Fanii au putut aflat lucruri mai puțin cunoscute despre „Tudor și David” din viața reală.

Prezintă-te în câteva propoziții:

„Sunt Denis Hanganu, asta ar fi pe scurt. Altfel, sunt actor, sunt crescut la granița cu Republica Moldova, vin din Albița, județul Vaslui. Sunt mândru că vin de acolo, pentru că locul acela reprezintă ceva pentru mine și eu pentru el”.

„Salut, sunt Marian Olteanu și mă cheamă și Gabriel. Sunt din Vaslui. Suntem frați de județ. Am jucat 8 ani fotbal. Am descoperit teatrul, filmul și am ajuns până aici. Am și o glumă pe tema asta: „Sunt din Vaslui, unde apă și lumină nu-i”.

Vezi continuarea interviului în materialul video de mai sus.

Lucrurile se complică în fiecare episod din serialul CLANUL! Tensiunea dintre persoanje, poveștile din trecut lor și sacrificiile făcute pentru cei apropiați îi vor ține pe telespectatori cu sufletul la gură în fiecare duminică, de la 20.30 pe PRO TV și VOYO.