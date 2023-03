Dorian Popa, după operația la genunchi: “Este groaznică! Mie nu îmi place să mă vait, dar...”

Dorian Popa a fost invitat în platoul “Vorbește lumea”, acolo unde a discutat despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o la începutul lunii martie. Alături de el a fost și Ion Bogdan Codorean, doctorul care l-a operat pe artist.

×



Medicul a vorbit despre cauzele acestei afecțiuni, simptomele, dar și în ce constă recuperarea.

Înainte de a vorbi despre operația suferită la genunchi, Dorian Popa a acceptat provocarea de a participa la rubrica “Întrebările lui Shurubel”.

Artistul a fost întrebat ce cântă la duș, dar și ce ar povesti Cheluțu despre el dacă ar putea vorbi.

“Ferească Dumnezeu! Nu de puține ori a existat această discuție ipotetică în mașină: cum ar fi să vorbească Cheluțu...Îmi e frică pentru că cred că ar fi cu multe bipuri...Ar vorbi urât. Nu vreau să-l discreditez, dar la cât de nervos este și permanent iritat, mă gândesc că ar fi și cu înjurături”, a glumit Dorian.

Artistul a fost provocat să-și arate pătrățelele, iar gazdele emisiunii au fost impresionate.

“Stai să văd... că eu nu cred până nu pun mâna! Sunt adevărate! Doamne...”, a spus Lili Sandu.

"Este forma mea după o lună de pauză de sală.. pentru că nu am mai fost și n-am putut. Am mai mers în cârje, dar nici în cârje nu eram la forma maximă. Să spunem că mă antrenam undeva la un 60%. De o lună de zile nu am mai fost deloc pentru că m-a spart operația la genunchi. Este groaznică! Mie nu îmi place să mă vait, nu cred în chestia asta cu <<Auu!>>, niciodată nu am vrut să zic Auu, dar la genunchi am zis”, a mărturisit cântărețul.

Mai multe în materialul VIDEO de mai sus