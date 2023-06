După ce s-au întors din vacanță, Francisca și TJ Miles și-au cumpărat o casă: „A doua zi eram la notar!”

Francisca și TJ Miles au fost prezenți în platoul Vorbește lumea, acolo unde au povestit despre cea mai recentă vacanță pe care au petrecut-o împreună.

×



După Bali, cel mai recent cuplu din showbiz a ales o destinație însorită din Grecia. Francisca și TJ Miles s-au relaxat într-un resort exclusivist din Thassos.

„Trebuia să mergem în altă parte, nu s-au aliniat planetele și într-o zi de sâmbătă, pe la prânz, Miles mi-a spus să-mi fac bagajul că la noapte plecăm. Și am plecat așa noi de nebuni. Ne-am urcat în mașină, am condus până acolo. Am stat într-un resort atât de frumos. Adults only și cu piscinuță lângă cameră. După ce am ajuns acasă, ne-a venit nouă o idee!”, a povestit artista la Vorbește lumea.

Francisca și TJ Miles au făcut un pas important în relația lor. Cei doi și-au cumpărat o locuință împreună.

„Foarte frumos în vacanță! Ne-am încărcat bateriile. Ne-am întors și am cumpărat o casă. Casa e pregătită și pentru copii. Mai întâi trebuie să facem gazonul, terasa. Avem multă muncă”, a declarat TJ Miles.

Mai multe în materialul VIDEO de mai sus