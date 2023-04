Emily Burghelea, ținută spectaculoasă la botezul fiului său! Cum a organizat evenimentul?

Emily Burghelea și iubitul ei, Andrei, au organizat petrecerea de botez pentru fiul lor.

×



Micuțul Damian a avut parte de un eveniment minunat, unde, după spusele părinților, toată lumea a dansat și s-a distrat până a doua zi.

Pentru petrecerea de botez, Emily și Andrei s-au organizat în doar câteva zile, după cum au mărturisit la Vorbește lumea. În plus, tot în câteva zile, Emily Burghelea și-a găsit o rochie extrem de sexy pentru eveniment. La Vorbește lumea, acesta a purtat-o și a făcut și paradă. O vedeți în Galeria foto.

Cu sinceritate, Emily a povestit:

"Doamnelor și domnilor, aceasta este rochia de la botez!!! Eu sunt mama lui Damian! (...) Am avut o situație, noi am uitat că avem petrecere de botez! Ne-am trezit miercuri că avem botez vineri! (...) Ne-am luat o vacanță în Israel până pe 22 aprilie și pe 21 aveam botez! A făcut Andrei o magie, el ne scoate din orice. Dar el a uitat! (...) A organizat în două zile tot! Mare parte din prietenii nostri buni au fost acolo! Unii și-au anulat plecări, am avut 70 de invitați! (...) Eu m-am gândit dacă nu trebuie să organizăm de acum încolo așa!"

Iubitul lui Emily a mărturisit și el:





"Am fost fără mască la botez, au fost invitați care m-au pus fără mască, au șters imediat!(...) Damian seamănă mult cun Emily, dar dacă vă uitați la Amedeea, mă vedeți pe mine."

În plus, acesta a adăugat:





"Ne dorim mai mulți copii!"



Vezi mai multe poze cu Emily Burghelea și cu micuțul Damian, în Galeria Foto

FOTO: INSTAGRAM EMILY BURGHELEA