Fuego, trup și suflet pentru scenă! Artistul împlinește 30 de ani de carieră

Fuego s-a întors dintr-un turneu național ce a cuprins peste 20 de orașe, iar în aprilie vor urma alte 8 concerte.

Artistul este extrem de iubit de public, iar anul acesta împlinește 30 de ani carieră. Fuego a anunțat în premieră la Vorbește lumea că pe 30 noiembrie va avea un concert aniversar la Sala Palatului.

“Sunt un om agitat, din cauza acestei profesii, care nu e deloc ușoară. Sunt un om fericit pentru că oamenii vin să mă vadă. Mama mi-a spus în decembrie când am împodobit bradul la Cluj la concertul de colinde: <<Cipi, (că pe mine mă cheamă și Ciprian) trebuie să-i mulțumești lui Dumnzezeu pentru că pe lângă toate proiectele pe care tu le-ai făcut, cred că cea mai frumoasă realizare a vieții tale este aceea ca oamenii să vină în sala de spectacol și să plătească bilet ca să te vadă pe tine>>. Și mama a avut perfectă dreptate! Am muncit foarte mult pentru asta!”, a mărturisit artistul.

Cântărețul în vârstă de 46 de ani a povestit că este extrem de riguros când vine vorba de sănătate și că întodeauana după o perioadă plină de concerte, urmează și o perioadă de odihnă.

“Multe mă dor! Am trecut de 40 de ani...important e că eu am fost foarte riguros cu sănătatea mea de fiecare dată. Eu nu fac o dată pe an analizele, eu le fac de trei ori și îmi fac toate analizele. O dată la patru luni mi-am făcut toate analizele pentru că trăim într-o perioadă a vieții în care te îmbolnăvești și nu știi că ești bolnav. Trebuie obligatoriu să îți faci analizele, tot timpul să te controlezi”, a explicat Fuego.

