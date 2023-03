Irina Margareta Nistor, momente memorabile de la Gala Premiilor Oscar 2023

Irina Margareta Nistor a fost prezentă noaptea trecută pe VOYO, acolo unde a comentat Gala Premiilor Oscar alături de Codin Maticiuc. De la ora 02:00 până la 05:00, aceasta a vorbit atât despre actorii care au ridicat câte un trofeu, cât și despre ținutele purtate de vedetele de la Hollywood.

În dimineața zilei de 13 martie 2023, imediat după decernarea Premiilor Oscar, Irina Margareta Nistor a fost prezentă în platoul Vorbește Lumea, unde a discutat despre momentele spectaculoase de azi-noapte.

„Irina a comentat decernarea Premiilor Oscar, iar pentru cine nu a văzut ultima ei prezență la noi în platou, am avut și câteva previziuni și suntem curioși dacă s-au adeverit. Filmul „Everything Everywhere All at Once” a câștigat 7 premii”, a spus Shurubel.

Irina Margareta Nistor a făcut câteva mențiuni cu privire la filmul „Everything Everywhere All at Once”, care poate fi văzut pe VOYO:

„Evenimentul a fost foarte asiatic. Filmul a câștigat 7 din 11 premii. Mă rog, nu putea să le ia pe toate 11 pentru că avea câteva categorii unde auto-concura. Cine intră la voi pe VOYO, poate lua toate premiile. Filmul care a luat foarte multe premii este pe VOYO, nu îl mai găsești în oraș.

Îți trebuie multă răbdare să vezi filmul, cred că e pentru oameni foarte tineri. E făcut de doi regizori care se ocupă, mai degrabă, de videoclipuri. Ne-au pus ei niște videoclipuri unul peste altul acolo și a funcționat”, a spus ea.

În privința momentelor memorabile de pe scenă, criticul Irina Margareta Nistor a fost de părere că actrița Michelle Yeoh a avut cel mai emoționant discurs.

Filmul Avatar a primit și el un premiu Oscar anul acesta, și anume cel pentru cele mai bune efecte vizuale:

„Avatar a luat doar un premiu pentru efecte speciale, așa cum Top Gun a luat pentru sunet”, a adăugat Irina Margareta Nistor.

