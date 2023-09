Lili Sandu, frumoasă și sexy chiar și la antrenamentul care te scapă de celulită

Lili Sandu a făcut azi sport și a dat dovadă de multă energie, dar și de mult sex-appeal.

Înainte de antrenament, amuzată, Lili a afirmat: "A, eu sunt șefa platoului? Să știți că nu știu cât de bine e să faci sport când ești răcit, dar Alex Valah este aici!"

Alex Valah, expert în slăbire, spune că "atunci când vorbești de celulită sar toate femeile." Ce fel de exerciții se pot face pentru a atenua aspectul de celulită, dar și ce sfaturi legate de alimentație dă Alex Valah, vedeți în video-ul atașat. Vezi video și galeria foto

Lili Sandu a devenit mamă la 41 de ani, atunci când se aștepta mai puțin, iar viața i s-a schimbat total după nașterea micuțului Thomas Jay. Cu toate acestea, fizic nu s-a transformat. A trecut însă inclusiv prin stări de anxietate după ce a născut , dar a găsit puterea să meargă mai departe și să evolueze. După ce deja își revenise total, a declarat pentru Click:

"Eu mi-am dedicat un an de zile copilului. Am fost acolo trup și suflet lângă el, la fel și Silviu. Silviu s-a angajat de curând, e dificil pentru el să mai stea așa mult cu copilul, dar eu sunt acolo lângă el. Mă mai ajută mama mea și părinții lui Silviu în week-end. Am trecut de perioada aia foarte grea, deja am început grădinița, așa că sunt câteva ore în care efectiv pot să respir. E băiat mare acum, mai am un pic și-l însor!"

FOTO: CAPTURĂ EMISIUNE