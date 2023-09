Lili Sandu și-a speriat colegii la Vorbește lumea: "Am primit mesaj, fiul meu a căzut din pom"

La Vorbește lumea, după ce Emily Burghelea a povestit cum maternitatea i-a schimbat viața și a mărturisit că "mă simt foarte tare ca mamă 24 din 24 de ore", Lili Sandu s-a deschis și ea.

Cu sinceritate, a spus:

"Ce vorbești, de abia am primit mesaj de la fi-miu, a căzut din pom!"

Speriat, colegul Shurubel a întrebat impacientat:

"E ok?!"

Lili Sandu a continuat:

"E ok în rest! Dar zic așa, ca mamă, trebuie să ai mereu telefonul la tine! Puțin sărite de pe fix suntem!"





Lili Sandu a devenit mamă la 41 de ani, atunci când se aștepta mai puțin, iar viața i s-a schimbat total după nașterea micuțului Thomas Jay. A trecut inclusiv prin stări de anxietate după ce a născut , dar a găsit puterea să treacă mai departe și să evolueze. După ce deja își revenise total, a declarat pentru Click:

"Eu mi-am dedicat un an de zile copilului. Am fost acolo trup și suflet lângă el, la fel și Silviu. Silviu s-a angajat de curând, e dificil pentru el să mai stea așa mult cu copilul, dar eu sunt acolo lângă el. Mă mai ajută mama mea și părinții lui Silviu în week-end. Am trecut de perioada aia foarte grea, deja am început grădinița, așa că sunt câteva ore în care efectiv pot să respir. E băiat mare acum, mai am un pic și-l însor!"

FOTO: CAPTURĂ EMISIUNE