Marius Manole: "Eu mă consider și actor prost de film" Lili Sandu, după secvențele din Groapa: "Noi am rămas muți"

Marius Manole a venit la Vorbește lumea și a povestit despre Groapa, serialul în care are un rol special.









Despre serial și despre rolul său, Alică, a spus cu sinceritate:

"O să fiu foarte sincer, că nu am de ce să mă ascund. Mie îmi e foarte frică de serialele românești, de cum sunt, cum ies, cum se duc înspre public și ne-am întâlnit noi toți actorii și am zis o să mă uit zece minute, apoi mă plictisesc și m-am uitat până la final. (...) E filmat impecabil, e filmat extrem de bine, iar actorii sunt impecabili. Drept pentru care mi-am făcut abonament la VOYO și am văzut episodul 2, eram curios. (...) Eu am un rol straniu, îmi lipsesc toate, am multe haine pe mine, în căldurile alea, am crezut că o să mor. (...) Eu mă consider și actor prost de film și am crezut despre mine asta. Am avut noroc cu Anghel Damian care a zis că te băgăm în Vlad și dacă nu ești bun, te scoatem. M-au ținut până la final. (...) Am slăbit pentru rolul ăsta, aveam 70 de kilograme și acum am 62. "

După ce la Vorbește lumea s-au difuzat secvențe din serial, Lili Sandu a spus: "Noi am rămas muți și mi s-a făcut pielea de găină."

La primul episod, Groapa a fost lider absolut de audiență, în intervalul orar 19:58 – 22:21. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 5.1 puncte de rating și 21.2% cotă de piață, față de locul 2 care avea doar 3.5 puncte de audiență și 14.6% share. În minutul de aur, la ora 20:20, peste 1.1 milioane de telespectatori erau cu ochii pe PRO TV.

GROAPA revine sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, pe PRO TV. Episodul poate fi urmărit în avans pe VOYO.

GROAPA – Familia e totul!

FOTO: MARIUS MANOLE INSTAGRAM