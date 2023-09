Mihaela Ciuraru, despre experiența Imperiul Leilor: "Să nu mor și să nu leșin era în capul meu"

Mihaela Ciuraru a impresionat la Imperiul Leilor, iar acum a venit la Vorbește lumea.

Despre experiența în emisiune, a povestit:

"Să nu mor și să nu leșin era în capul meu! Aveam foarte multe Mihaele în cap. Am tendința să ignor tot ce e în jur și să aud doar ce e în capul meu. (...) Nu sunt un caz social, ca mine sunt mulți români. (...) O să zic că am avut zece meserii, că așa am zis acolo, dar au fost mai multe. "

Mihaela Ciuraru este fondatoarea platformei EMTHRIVE, un centru online de dezvoltare personală și orientare vocațională destinat tinerilor. Afacerea a fost înființată la dorința elevilor ei din cadrul cursurilor de karate. Tânăra a încercat să îi învete cum să se “lupte cu viața” nu doar în competiții. Povestea ei a emoționat-o profund pe antreprenoarea Cristina Bâtlan, care s-a oferit să o spirjine extrem de mult.

În copilarie, pentru că provenea dintr-o familie modesta, Mihaela Ciuraru se înscria la toate activitățile gratuite care se regăseau în Galați: voluntariate, cursuri de prim ajutor, toate concursurile din cadrul școlar, olimpiade, orice i-ar fi putut oferi o nouă informație în plus. Susținerea părinților a fost în limita posibilităților. Uneori, preferau să nu mănânce ei, doar ca ea și fratele ei să poată merge la școală îngrijiți, cu un pachet decent și cu o ținută conform cerințelor unității de învățământ. În timp, și-a dat seama că părinții ei sunt niște eroi. Așa că și-a dorit să facă tot ce îi stă în putință pentru a-i ajuta, “în limita posibilităților și încă pe atât”.

Mihaela este practicant de arte marțiale, stil Karate Kyokushin de 13 ani, centura neagra 1 Dan, instructor de Karate Kyokushin de 10 ani în cadrul organizației WAKU România, multiplă campioană națională și internațională. A studiat și la Facultatea de Arhitectură Navală din Galați (program de licenta și masterat).

În prezent lucrează în Elveția, locuiește în Germania și face două ore și jumătate pe drum dus și două ore și jumătate întors, iar în tren își organizează ziua, meditează și lucrează. Ajunge la lucru unde este focusată timp de opt ore, termină programul de muncă, dupa care începe munca pentru Emthrive.

La Imperiul leilor, toți Leii au susținut-o și i s-a oferit o sumă mai mare decât a cerut pentru dezvoltarea afacerii.



