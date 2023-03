Nick NND, viral pe TikTok: “S-au învățat oamenii și atunci trebuie să fac măcar o dată pe săptămână”

Relansat sub numele Nick NND, artistul a fost invitat în platoul Vorbește lumea, acolo unde a cântat în premieră piesa „Siropay”. Este prima piesă trap a cântărețului.

Videoclipul melodiei a fost lansat deja pe Youtube și are zeci de mii de vizualizări în doar câteva zile.

Nick a povestit că ține legătura cu fanii săi prin intermediul rețelelor de socializare și că la cererea lor face sesiuni de mixing și pe TikTok.

“Încerc să le arăt oamenilor ce fac pe Youtube, am în fiecare sâmbătă pe Youtube chestia asta de mixing și am tot felul de sesiuni cu tematică. Am retro, am și deep și tech house, mergem și mai underground dacă e cazul. Apropo de treaba asta, am făcut-o în pandemie pentru a ține cumva legătura cu fanii. Și ei mi-au zis să continuăm. S-au învățat oamenii cu chestia asta și atunci trebuie să fac măcar o dată pe săptămână. (...) În afară de asta am lansat piesa nouă, mai am câteva la sertar, pregătim și un festival anul ăsta la Râmnicu Vâlcea”, a povestit Nick.

Mai multe în maetrialul VIDEO de mai sus