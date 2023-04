Olimpia Melinte, la Gala Premiilor Gopo: "Te uiți din față, zici ce cuminte! Te uiți din spate, se schimbă lucrurile "

Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, a ajuns la a 17-a ediție, iar premiile au fost decernate marți, pe 25 aprilie.

Evenimentul a avut loc în Sala Mare a Teatrului Național ,,I. L. Caragiale’’ din București. Vedetele au zâmbit pe covorul roșu, dar s-au îmbrăcat în alb sau negru sau în culori cu semnificație specială. Gala a fost transmisă în direct pe VOYO, iar cele mai importante momente vor fi difuzate joi, pe 27 aprilie, de la 23:00, pe PRO CINEMA.

La Vorbește lumea au fost prezentate anumite vedete care au vorbit despre ținutele afișate. Olimpia Melinte a purtat o rochie neagră, foarte îndrăzneață în spate, despre care a spus:





"Dacă te uiți în spate, zici ce cuminte e Olimpia anul ăsta, dacă te uiți în spate, se schimbă lucrurile."





Criticul de modă Neculai Stanciu a discutat pe marginea unor ținute afișate de vedete. Vedeți ce a avut de spus în video-ul atașat!

Despre ținuta lui Pavel Bartoș, a afirmat "este ok, dar nu are papion. Puneam un frac și pantalonii mai lungi. Dar el are atitudinea.

Despre ținuta sa, Pavel a povestit: