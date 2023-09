Otilia, detalii incredibile despre cererea în căsătorie. Artista a dezvăluit când va îmbrăca rochia de mireasă

Otilia traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Recent, artista a fost cerută în căsătorie de iubitul turc.

Artista iubește și este iubită! În ziua care a împlinit un an de relație alături de bărbatul care o face să radieze de fericire, Otilia a fost cerută în căsătorie, nu oricum, ci un inel superb cu diamante și safir.

„(n.r. Cum a fost momentul?) Destul de drăguț. S-a întâmplat pe 13 iunie, exact în ziua în care am împlinit un an. Bine, așteptam să se întâmple. Îți dai seama de intențiile unui bărbat încă de la început. (n.r Am mai simțit senzațiile astea?) Da! Este a treia oară. S-a întâmplat în cadrul familiei, e foarte familist, de față cu familia lui”, a spus Otilia.

Tânăra a dezvăluit că peste câteva zile va pleca în Turcia, acolo unde locuiesc părinți iubitului ei și urmează să pună la punct toate detaliile legate de nuntă.

„Acum, pe 12 septembrie, voi merge alături de familia mea în Turcia și ne vom întâlni cu familia lui (n.r. logodnic) și vom stabili data nunții. Cred că vara viitoare, în august, cel mai sigur”, a mai spus Otilia despre nuntă.

VEZI MOMENTUL COMPLET ÎN VIDEO DE MAI SUS