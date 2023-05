Părintele Vasile Ioana, sfaturi pentru tinerii care vor să se căsătorească

Părintele Vasile Ioana le dă sfaturi tinerilor care vor să se căsătorească. Slujitorul Domnului a explicat în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de ce este important ca tinerii să nu se grăbească atunci când vor să facă pasul cel mare și să întemeieze o familie.

„Dragi tineri, înainte de un an nu vă faceti planuri pentru viață. De ce vă spun asta? Pentru că mulți s-au grăbit, au consumat repede relația și s-a terminat foarte repede. De aceea nu îți face planuri mai devreme de un an. Nu te grăbi! De ce spun asta…pentru că trebuie să treceți împreună printr-o primăvară zglobie, printr-o vară fierbinte, printr-o toamnă tristă și o iarnă rece, printr-un Revelion, un Crăciun, un Paște, cunoașterea părinților. Te cerți un pic… vezi cum este la ceartă, la dispute, dacă este aspru la mânie, dacă nu este. Trebuie să treceți împreună prin toate stările. Nu hotărî că ăsta este omul vieții sau ea este femeia vieții până nu treci de un an. Un ciclu de un an este un ciclu prin care treci prin toate stările”, a explicat părintele Vasile Ioana.

„După un an, începi deja să explorezi personalitatea celuilat. Atenție mare la caracter, la firea lui/ei, atenție la educație, cum îți vorbește”, a adăugat părintele.

