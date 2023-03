"Poliția Modei" cu Neculai Stanciu. Stilistul a comentat ținutele vedetelor de la petrecerea A List

Neculai Stanciu, personal shopper, a comentat în cadrul emisiunii “Vorbește lumea” ținutele vedetelor de la un eveniment matinal, fără dress code și care a avut loc într-o galerie de artă.

Este vorba despre petrecerea de lansare a noului număr A List Magazine, ediția de primăvară.

Printre vedetele care au participat la eveniment se numără: Dana Rogoz, Andreea Raicu, Elvira Deatcu, Sore, Giulia sau Lausa Cosoi.

Iată ce spune Neculai Stanciu despre felul în care s-au prezentat vedetele la eveniment.

“La Dana Rogoz, rochia este potrivită pentru silueta ei, culoarea n-aș putea să zic că e neapărat actuală și fresh. Faptul că are un print, îmi place că funcționează cu dresurile. În schimb, pantofii nu-mi plac absolut deloc. Aș fi pus la ținuta asta fie o sanda cu un toc gros sau chiar o sanda cu platformă”.

“La Sore, look-ul îmi place. Ce nu îmi place în combinația asta este părul. Părul ăla strâns ca și când face niște gogoși în casă. Are și ceva pe la ochi, nu știu… perle puse. Look-ul este ok, printul ăsta cu dungi și cu fusta funcționează. Îmi place! Ce nu-mi place este partea din zona capului. Pantofii sunt ok, dar sunt mari”.

“Măi Giulia, tu trebuie să rămâi în zona aia masculină, să rămâi așa cum te știm. Nu-mi place… nu înțeleg coama asta, care e direcția? Care a fost inspirația de bază? În primul rând, paltonul este de domnițe, nu funcționează…deci ele sunt niște piese din povești diferite”.

Mai multe în materialul VIDEO de mai sus