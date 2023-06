Poliția modei cu Neculai Stanciu! Stilistul analizează ținutele vedetelor de la cel mai recent eveniment monden

Ținuta la control pentru că avem „Poliția modei” cu Neculai Stanciu! Stilistul a comentat în cadrul emisiunii Vorbește lumea ținutele vedetelor de la un eveniment monden, unde dress code-ul a fost „like a movie star”.

Iată ce spune stilistul despre felul în care s-au prezentat vedetele la eveniment.

„Eu o știu pe Giulia Nahmany. Am lucrat cu ea. Știe exact ce trebuie să poarte. Ea are o siluetă foarte greu de îmbrăcat, dar nu înseamnă că nu poate fi îmbrăcată. Îmi place cumva că nu și-a mai lăsat umerii la vedere. În schimb, rochia nu-mi place pentru că practic îi scoate în evidență ceea ce nu trebui să scoată în evidență și anume șoldurile, care sunt destul de mari. Cerceii sunt ce trebuie, părul e ok, dar rochia nu. Această rochie funcționează bine pe cineva care poartă XS, sau XXS. În schimb, paranteză pentru cei de acasă: niciodată nu povestim despre rochia noastră ce valoare are sau câți bani costă. Poți să porți o rochie de 10.000 de euro și să pară de 10 lei, la kg. Adică nu punem preț pe asta. Nu începem cu discuția pe direcția asta. Important este ca rochia să ne îmbrace bine silueta!”, a spus stilistul.

„La Cristi Mitrea e pe atitudine și o să vă spun și la ce fac referire. Partea de sus e ce trebuie. În schimb știe și el că acei pantaloni nu sunt ce trebuie. Eu sunt sigur că și el știe că acei pantaloni nu sunt ce trebuie”, a comentat Neculai Stanciu.

Mai multe în materialul VIDEO de mai sus