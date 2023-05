Roxana Ciuhulescu, pe mâinile medicului estetician

Roxana Ciuhulescu este o vedetă extrem de apreciată de publicul larg, atât datorită personalității sale, cât și gtație aspectului fizic de invidiat. Aceasta are foarte multă atenție cu privire la silueta sa și se menține în formă prin diferite metode care mai de care mai eficiente.

Roxana Ciuhulescu a acceptat să fie filmată de reporterii Vorbește Lumea în momentul în care s-a dus la medicul estetician pentru a-și face o intervenție la nivelul pielii. Iată ce a spus vedeta despre modul său de îngrijire și ce a făcut la cabinetul doctorului!

„Când mă uit în oglindă, văd o femeie care se întreține, care are grijă de ea.. Mi-a plăcut mereu să am grijă de mine, atât cât pot. De la o anumită vârstă nu mai există creme care să facă minuni și atunci apelăm la tratamente. Fac sport, fac cel puțin 3 ore pe săptămână de sport. Duminica am ritualul meu de frumusețe. După ce mă trezesc îmi curăț foarte bine fața, îmi fac un gomaj și aplic tot felul de măști”, a spus ea.

