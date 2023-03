Se întoarce Alex Delea în jungla dominicană? Anunțul făcut de câștigătorul Survivor România 2022, în direct, la TV

Alex Delea a fost invitat în platoul Vorbește lumea, acolo unde băieții și Lili Sandu l-au supus la o super provocare.

Fostul câștigător Survivor România a făcut echipă cu Lili Sandu la jocul “Ghicește ce desenez”.

Vezi în materialul VIDEO de mai sus cum s-au distrat cei patru la joc, dar și cine a a nimerit ouăle crude din bol.

Alex Delea - câștigătorul Survivor România 2022 - și Zanni – câștigătorul Survivor România 2021 – și-au lansat recent o provocare pe rețelele de socializare. Cei doi ar vrea să revină în jungla dominicană și să se întreacă pe traseele de la Survivor România.

“Am aflat că au luat-o lucrurile razna... ați lansat o provocare la care domnul Dan a răspuns foarte rapid. Nu se aștepta nimeni! Este vorba despre tine, Zanni, Elena și Oana. Ce faceți voi oameni buni?”, l-a întrebat Bogdan Ciudoiu pe invitatul său.

“Ce facem veți vedea cât de curând! Nu pot să spun acum! Ne urcăm în avion... nu știm unde mergem”, a spus Delea care nu a dorit să dezvăluie mai mult.

“Este foarte posibil să ne vedem curând!”, a insistat câștigătorul Survivor România 2022. “Eu știu ceva, dar nu știu nimic. Adică Survivor este o continuă surpriză!”, a adăugat Războinicul.

Întrebat dacă are emoții să se reîntoarcă acolo, Delea a mărturisit: “Am, da! Am! Păi așteptam să mă întorc de când am plecat. (...) Eu m-am antrenat tot timpul, dar de o săptămână încoace nu am mai avut timp să mă antrenez. Nu m-am antrenat deloc. Dar îmi revin 100%”.

Mai multe declarații în materialul VIDEO de mai sus

