Simona Florescu și Ioana Dichiseanu, despre Festivalul Ion Dichiseanu din Adjud

Simona Florescu, Ioana și Anastasia Dichiseanu au venit în platoul „Vorbește Lumea”, acolo unde au discutat despre mai multe aspecte din viața lor, printre care și Festivalul de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu, care are loc în Adjud, județul Vrancea.

Fiica lui Ion Dichiseanu face ultimele pregătiri pentru Festivalul de Teatru, Muzică și Film Ion Dichiseanu, care are loc într-un municipiu din județul Vrancea:

„Suntem foarte ocupați cu festivalul. Eu sunt foarte emoționată când vorbesc despre acest festival deoarece are o valoare sentimentală pentru mine. Am găsit în primarul din Adjud, pentru că acolo are loc acest festival pentru că tata s-a născut acolo, un om cu care se poate colabora și comunica și este dornic de cultură. Este dornic să aducă înapoi în țară și în orașul Adjud cultura!”, a spus fiica lui Ion Dichiseanu.

