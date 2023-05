Sora lui Theo Rose, declarații despre sarcina artistei. Ce spune Raluca Diaconu despre rolul de mătușă

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară! Vedeta se poate numi o femeie cu adevărat împlinită atât datorită succesului profesional pe care îl are, cât și grație relației cu Anghel Damian. Actrița din CLANUL urmează să aducă pe lume primul său copil, în doar câteva săptămâni.

Vestea conform căreia Theo Rose este însărcinată a luat prin surprindere o țară întreagă! Atât fanii artistei, cât și familia ei a fost extrem de fericită atunci când cântăreața a dezvăluit că urmează să aducă pe lume primul ei copil. Mai mult decât atât, sora lui Theo, Raluca a venit în platoul Vorbește Lumea și a discutat despre evenimentul fericit din familie.

Lili Sandu a fost curioasă dacă Raluca este pregătită să devină mătușă pentru prima dată, iar tânăra extrem de talentată a răspuns fără să stea prea mult timp pe gânduri:

„Nu sunt pregătită pentru că e o experiență nouă și pentru mine. Încerc să mă pregătesc, să învăț câtecele pentru copii. La 4 ani, mi-am propus ca el deja să recunoască Ion Dolănescu, Maria Tănase... Am rugat-o pe Theo să asculte muzică bună în perioada asta pentru că am înțeles că este important. Nu sunt pregătită, dar abia aștept să vină pe lume. Am emoții și pentru ea pentru că trece prin perioada asta foarte frumoasă, dar în același timp cu multe temeri probabil”, a spus ea.

Întrebată cum se simte Theo în această perioadă, Raluca a dezvăluit că este foarte bine și că urmează să-l aducă pe lume pe fiul său în doar câteva săptămâni:



„Theo mai are câteva săptămâni până va naște. Se simte foarte bine. Am vorbit de curând, iar datoria mea de soră mai mare e să mă rog în fiecare zi pentru ei”, a spus ea.

VEZI MOMENTUL COMPLET ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS